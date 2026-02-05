Zelenskij sier 55 000 ukrainske soldater har blitt drept i krigen med Russland

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at anslagsvis 55 000 ukrainske soldater har blitt drept på slagmarken siden Russlands fullskala invasjon, ifølge et nytt intervju som ble sendt på fransk TV onsdag. Tallet inkluderer både profesjonelle soldater og vernepliktige.

I et forhåndsinnspilt intervju med France 2 la Zelenskij til at det offisielle dødstallet ikke tar høyde for et stort antall soldater som fortsatt er meldt savnet, noe som tyder på at de totale tapene kan være høyere. Han oppga heller ikke oppdaterte tall for såret personell.

Det siste anslaget markerer en økning fra Zelenskijs forrige offentlige vurdering i februar 2025, da han fortalte den amerikanske kringkasteren NBC at mer enn 46 000 ukrainske soldater hadde blitt drept i konflikten...