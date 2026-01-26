Zelenskij sier avtalen om amerikanske sikkerhetsgarantier er 100 % klar for signering

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa at det lenge etterlengtede dokumentet som skisserer USAs sikkerhetsgarantier for Ukraina, er ferdig utarbeidet og klart til å bli signert, og at Kiev nå venter på at Washington skal bekrefte tid og sted. I en tale i Vilnius under en felles opptreden med litauiske og polske ledere beskrev Zelenskij avtalen som et viktig skritt for Ukrainas fremtidige sikkerhet.

Ifølge den ukrainske presidenten er dokumentet komplett og vil bli sendt til ratifisering til både den amerikanske kongressen og det ukrainske parlamentet så snart det er formelt signert. Han understreket at garantier fra USA fortsatt er sentrale for Kiev, særlig nå som krigen med Russland nærmer seg sitt fjerde år.

Zelenskijs kommentarer kom etter at ukrainske og russiske forhandlere møttes i Abu Dhabi i helgen i de første trilaterale samtalene der amerikanske meklere var involvert. Selv om det ikke ble kunngjort noe gjennombrudd, signaliserte begge sider vilje til å fortsette diskusjonene, og det er ventet en ny runde neste helg. Zelensky sa at samtalene hadde redusert antallet uløste spørsmål i Washingtons forslag til et rammeverk på 20 punkter.

Han gjorde det imidlertid klart at "grunnleggende uenigheter gjenstår". Zelenskij anklaget Moskva for å presse Ukraina til å oppgi østlige regioner som landet ikke har klart å okkupere militært, et krav Kiev fortsetter å avvise blankt. Ukrainas holdning til territoriell integritet har ikke endret seg, sa han.

Zelensky erkjente at det vil være nødvendig å inngå kompromisser for å komme videre i prosessen, men understreket samtidig at enhver avtale må respektere Ukrainas suverenitet. Han la til at USA forsøker å bygge bro over kløften mellom de to partene, men advarte samtidig om at freden ikke kan komme på bekostning av å gi avkall på kjerneprinsipper...