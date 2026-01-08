Zelenskij sier at sikkerhetsavtalen mellom USA og Ukraina nærmer seg ferdigstillelse

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa torsdag at den lenge etterlengtede sikkerhetsgarantiavtalen med USA er nær ved å bli ferdigstilt sammen med president Donald Trump, en potensiell hjørnestein i en fremtidig fredsløsning med Russland.

Etter samtaler i Paris sa Zelenskij at det bilaterale dokumentet i hovedsak er ferdigstilt og klart for godkjenning på høyeste politiske nivå. Avtalen er utformet for å sikre langsiktig amerikansk støtte til Ukrainas sikkerhet dersom Moskva skulle starte en ny invasjon etter en våpenhvile.

Forhandlere fra Ukraina, USA og sentrale europeiske allierte har brukt uken på å jobbe seg gjennom uløste elementer i et bredere fredsrammeverk, som Washington håper å kunne presentere for Russland. USA har nå offentlig støttet konseptet med formelle sikkerhetsgarantier for Kiev, noe som er et bemerkelsesverdig skifte i USAs rolle fra krigsstøtte til aktiv megler.

Zelenskij advarte imidlertid om at garantiene må testes i sanntid. Han oppfordret til sterkere press på Moskva etter nye russiske angrep på ukrainsk energiinfrastruktur, og hevdet at troverdigheten avhenger av hvordan allierte reagerer før en eventuell avtale signeres.

Selv om Kiev sier at rundt 90 % av rammeverket er avtalt, gjenstår det fortsatt vanskelige spørsmål, blant annet om fremtiden til atomkraftverket Zaporizhzhia og russiske krav om territorium i Øst-Ukraina. Zelenskij sier at Ukraina venter på tegn på at Moskva virkelig er innstilt på å avslutte krigen, selv om diskusjonene nå dreier seg om gjenoppbygging og økonomisk gjenreisning etter krigen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X:

Rustem Umerov rapporterte om resultatene av vårt teams forhandlinger i Frankrike i går. Det bilaterale dokumentet om sikkerhetsgarantier for Ukraina er nå i hovedsak klart for ferdigstillelse på høyeste nivå med USAs president. Det er viktig at Ukraina lykkes med å forene innsatsen til de europeiske og amerikanske teamene, og sammen diskuterte vi særlig dokumenter om gjenoppbygging og økonomisk utvikling. Komplekse spørsmål fra det grunnleggende rammeverket for å få slutt på krigen ble også tatt opp, og den ukrainske siden presenterte mulige alternativer for å ferdigstille dette dokumentet. Vi forstår at den amerikanske siden vil gå i dialog med Russland, og vi forventer tilbakemelding på om angriperen er genuint villig til å avslutte krigen.

Når vi kommer tilbake til Kiev, vil forhandlingsteamet vårt rapportere om alle detaljene i møtene. Vi informerer også våre partnere om konsekvensene av Russlands angrep, som tydeligvis ikke tyder på at Moskva er i ferd med å revurdere sine prioriteringer. I denne sammenhengen er det nødvendig at presset på Russland fortsetter å øke med samme intensitet som arbeidet til forhandlingsteamene våre. Gjennomførbarheten av fremtidige sikkerhetsgarantier må bevises gjennom våre partneres evne til å utøve et effektivt press på angriperen allerede på dette stadiet. Vi forbereder nye relevante kontakter med våre partnere.