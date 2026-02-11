Zelenskij sier at Ukrainas luftforsvar er under revisjon

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at det er betydelige endringer på gang i landets luftforsvarssystem og andre områder for beskyttelse av sivilbefolkningen, nesten fire år etter at Russland invaderte landet i full skala. Etter et møte med høytstående militære ledere tirsdag sa Zelenskij at deler av luftforsvarsnettverket (inkludert avskjæringsenheter og mobile skytterlag i enkelte regioner) var "praktisk talt fullstendig gjenoppbygd".

I sin nattlige tale sa Zelenskij at han hadde hatt detaljerte diskusjoner med øverstkommanderende Oleksandr Syrskyi, generalstabssjef Andrii Hnatov og forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Han understreket at reformeringen av luftforsvaret bare var ett element i en bredere innsats for å styrke Ukrainas beskyttelse mot missil- og droneangrep, og gjentok oppfordringen til vestlige allierte om å levere mer avanserte våpen.

Presidenten kritiserte også lokale myndigheter for deres respons på de storstilte russiske angrepene, særlig i Kiev, der hundrevis av hjem har opplevd strømbrudd på grunn av temperaturer under null grader. Zelenskij sa at myndighetene i flere regioner, deriblant Kharkiv, Poltava og Odesa, slet med strømbrudd, og advarte om at lokale ledere ville bli holdt personlig ansvarlige for manglende ivaretakelse av viktige tjenester...