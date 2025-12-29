Zelenskij sier at USA vil gi "sterke" 15-årige sikkerhetsgarantier, men at Donbas' fremtid er uavklart

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at USA har gått med på å gi "sterke" sikkerhetsgarantier for Ukraina i 15 år, etter et to timer langt møte med president Donald Trump på Mar-a-Lago. Detaljene i garantiene, inkludert hvorvidt de vil involvere tropper eller andre tiltak, er fortsatt uklare.

Donbas-regionens fremtid

Zelenskij understreker at fremtiden til Donbas-regionen i Øst-Ukraina fortsatt er uavklart. Han utelukker å gi territorium til Russland, og foreslår i stedet en demilitarisert og fri økonomisk sone langs de nåværende frontlinjene. En eventuell folkeavstemning om planen vil være avhengig av en våpenhvile som varer i minst 60 dager.

Presidenten påpeker at garantiene skal stemmes over av USAs kongress og Ukrainas parlament i fellesskap. Han foreslår også lengre garantier, som potensielt kan strekke seg over 30 til 50 år, og kaller det en historisk mulighet for Trump å vurdere. Internasjonale observatører vil bli utplassert i et Ukraina etter krigen for å sørge for sikkerheten.

Kreml gjentok sitt standpunkt

I mellomtiden gjentok Kreml sitt standpunkt om at Ukraina må trekke tilbake tropper fra deler av Donetsk oblast, og advarte om at en manglende avtale kan føre til ytterligere territoriale tap. Pressetalsmann Dmitrij Peskov avviste å kommentere det russiskkontrollerte atomkraftverket i Zaporizjzjia.

Zelenskij sier at samtaler med europeiske ledere vil følge i løpet av de kommende dagene, og at et felles oppfølgingsmøte med Trump er ventet i januar, sannsynligvis i Det hvite hus. Ukrainske kommentatorer ønsket fraværet av diplomatiske spenninger under Mar-a-Lago-besøket velkommen, men kritiserte noen av Trumps uttalelser om Russland og de nylige droneangrepene mot Kiev.