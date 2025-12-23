Zelenskij sier at "utkast til dokumenter nå er utarbeidet" etter "produktive samtaler med USA"

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at flere utkast til dokumenter er utarbeidet etter det han beskrev som produktive samtaler mellom ukrainske tjenestemenn og representanter fra USA med sikte på å få slutt på Russlands krig mot Ukraina.

Zelenskij skriver på X at diskusjonene med utsendingene til USAs president Donald Trump dekket sikkerhetsgarantier for Ukraina, gjenoppbygging etter krigen og et grunnleggende rammeverk for å få slutt på konflikten og forhindre fremtidige russiske invasjoner.

Han takket europeiske partnere for deres støtte og sa at Ukraina ville fortsette dialogen med Washington, og understreket at diplomatiet må støttes av press på Russland og fortsatt støtte til Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X:

"Rustem Umerov og Andrii Hnatov leverte en detaljert rapport etter sine møter med det amerikanske teamet. De arbeidet produktivt med utsendingene til president Trump, og flere utkast til dokumenter er nå utarbeidet. Det dreier seg særlig om dokumenter om sikkerhetsgarantier for Ukraina, om gjenoppbygging og om et grunnleggende rammeverk for å få slutt på krigen."

"Dagens punkter er satt opp på en slik måte at de samsvarer med målet om faktisk å få slutt på krigen og behovet for å forhindre en tredje russisk invasjon. Hver runde med forhandlinger og møter bidrar til å ivareta Ukrainas interesser, og vi vil fortsette dette arbeidet på samme konstruktive måte."

"Jeg er også takknemlig overfor europeiske partnere for deres støtte og koordinering. Vi ser frem til å fortsette dialogen med USA. Det er viktig at diplomatiet alltid går hånd i hånd med det nødvendige presset på Russland og den nødvendige støtten til Ukraina."

"Hvert eneste russiske angrep mot Ukraina og de intense russiske angrepene på frontlinjen viser at Ukrainas vilje til å få slutt på krigen er langt større enn Russlands - og dette må møtes ved å øke det globale presset på aggressoren. Takk til alle som står sammen med Ukraina!"