Zelenskij sier det til Vance: Vi trenger reelle sikkerhetsgarantier før Putin-samtaler

Under et møte på sikkerhetskonferansen i München sa Volodymyr Zelenskij til USAs visepresident JD Vance at Ukraina trenger solide sikkerhetsgarantier og en felles fredsplan med USA før landet vurderer forhandlinger med Vladimir Putin.

Diskusjonen endte med at begge lederne ble enige om behovet for videre samtaler ("vårt første møte, ikke vårt siste", sa Zelenskij), selv om det ikke ble gjort noen umiddelbare fremskritt med hensyn til en avgjørende mineralavtale som er knyttet til USAs støtte.

Europeiske ledere, som var skremt over Donald Trumps ensidige innrømmelser til Russland tidligere i uken, forsikret Zelenskij om at Ukrainas suverenitet fortsatt var en prioritet. I mellomtiden økte spenningen da USAs forsvarsminister Pete Hegseth avviste Ukrainas NATO-ambisjoner og antydet territoriale innrømmelser, noe som skapte opprør blant europeiske allierte.

Til tross for bekymringene virket den ukrainske presidenten overbevist om at han hadde klart å bremse eventuelle forhastede forhandlinger, samtidig som han sikret seg langsiktig vestlig støtte til landets forsvar. Inntil videre gjenstår det å se hvordan den nye maktdynamikken vil forme Ukrainas fremtid.