Zelenskij sier fredsplan kan bli lagt frem for Russland i løpet av få dager

Zelenskij sier at forslag for å få slutt på Russlands krig i Ukraina snart kan bli ferdigstilt og presentert for Kreml av amerikanske utsendinger, etter to dager med samtaler med amerikanske tjenestemenn i Berlin.

Amerikanske forhandlere sa at diskusjonene hadde løst omtrent 90 % av de vanskeligste spørsmålene med Kiev, noe som ga grunn til forsiktig optimisme. Men det er fortsatt ingen tegn til at Russland er villig til å inngå kompromisser, og Moskva har ikke deltatt i samtalene.

Det vi vet om forslagene

Zelenskij sa at forslagene inkluderer sikkerhetsgarantier for Ukraina som vil være juridisk bindende og støttet av en avstemning i den amerikanske kongressen, med en beskyttelse han beskrev som lik NATOs artikkel 5. Han advarte om at dersom Russland avviser planen, vil Ukraina søke om strengere sanksjoner mot Moskva og flere våpen fra Washington.

Et av de største stridstemaene er fortsatt territoriet, særlig Donbas-regionen. Ukraina har utelukket å gi det fra seg, mens USA har lansert en mulig "fri økonomisk sone" som et kompromiss, en idé som Zelenskij understreket ikke ville bety russisk kontroll.

Kreml sa at de ennå ikke hadde sett noen formelle forslag, og gjentok sin holdning som de lenge har hatt, blant annet motstanden mot utenlandske tropper i Ukraina. Til tross for at enkelte europeiske ledere hevder at freden kan være nærmere enn noen gang siden 2022, advarer diplomater privat om at samtalene kan dreie seg mer om å holde USAs støtte til Ukraina intakt enn å sikre en avtale med president Vladimir Putin.