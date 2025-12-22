Zelenskij sier krigsforhandlingene nærmer seg et gjennombrudd: "Veldig nær et reelt resultat"

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa mandag at forhandlingene om å få slutt på den nesten fire år lange krigen med Russland er " svært nær et reelt resultat", etter at USA og europeiske nasjoner nylig har deltatt i samtalene.

Ukrainske og europeiske forhandlere har hatt en rekke møter med USAs utsendinger i Florida, mens russiske representanter har ført separate diskusjoner med amerikanske tjenestemenn. Zelenskij sa at begge sider var på vei hjem for å rapportere om samtalene.

Diskusjonene har fokusert på en 20-punktsplan foreslått av USAs meklere, som har blitt revidert etter innledende kritikk fra Ukraina og landets allierte. Det forhandles også om sikkerhetsgarantier for Ukraina og planer for økonomisk gjenoppbygging etter krigen.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky:

"Det hele ser ganske verdig ut ... Og her er det viktig at dette er et arbeid som både vi (Ukraina) og USA står bak. Dette tyder på at vi er svært nær et reelt resultat."

"(Om 20-punktsplanen) Ikke alt er ideelt med denne, men planen er der. Grunnblokken med alle dokumentene er klar. Den er grunnleggende. Det er noen saker som vi ikke er forberedt på. Og jeg er sikker på at det er ting som russerne ikke er forberedt på."

"En lavere pris på russisk olje, sterke globale sanksjoner og vedvarende andre former for press er det som kan overtale selv en sta person. I år er det allerede gjort mye for å redusere pengene som er tilgjengelige for Russlands krigsmaskin."