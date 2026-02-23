Zelenskij sier Putin "har startet tredje verdenskrig" og må stoppes

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har sagt at Russlands leder Vladimir Putin "har startet tredje verdenskrig", og advarte om at bare vedvarende militært og økonomisk press kan tvinge Moskva til å trekke seg tilbake.

I et nytt intervju med BBC avviste han tanken om å avstå okkupert territorium for å sikre en våpenhvile, og hevdet at en tilbaketrekning fra strategiske områder i Øst- og Sør-Ukraina ville svekke landet og splitte samfunnet. Han avviste også at en overdragelse av landområder som i dag er i russisk besittelse, vil kunne tilfredsstille Kreml, og sa at "enhver pause vil bare gi Moskva mulighet til å omgruppere seg før krigen fortsetter".

Volodymyr Zelenskij // Shutterstock

Zelenskij gikk også imot presset fra USAs president Donald Trump, som har oppfordret Ukraina til å gå raskt mot en avtale. Samtidig som han erkjente Ukrainas avhengighet av vestlig militær støtte, insisterte han på at landet ikke ville tape krigen, og framstilte en seier som "å bevare uavhengigheten og i siste instans gjenopprette Ukrainas grenser fra 1991".

Til tross for pågående utfordringer på slagmarken og politisk friksjon med allierte, fastholdt Zelenskij at diplomati og militært press må foregå parallelt. Å stoppe Putin, sa han, vil ikke bare sikre Ukrainas fremtid, men også forhindre en bredere global konflikt...