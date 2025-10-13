Zelenskij sier Tomahawk-våpen kan bidra til å få slutt på krigen, men lover å bruke dem kun mot militære mål Den ukrainske lederen gjentar sin anmodning om langtrekkende våpen.

HQ "Vi trenger to ting, tror jeg, for å legge et reelt press på Putin. Jeg sa til ham (Trump) at vi trenger et skikkelig luftforsvar. Og det andre punktet er å ha langtrekkende våpen, langdistansekapasiteter." Dette var de siste ordene fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som la til at landet hans ville utplassere USA-produserte Tomahawk-missiler utelukkende mot russiske militære posisjoner hvis Washington går med på å levere dem. I en tale på Fox News antydet Zelenskij at slike våpen kunne endre krigens momentum, samtidig som han understreket Kievs tilbakeholdenhet overfor sivile områder. Kreml advarte på sin side mot en eskalerende risiko, og kalte den potensielle leveransen en alvorlig trussel. Trump sa at han fortsatt vurderer forespørselen, og at han ønsker forsikringer om hvordan Ukraina planlegger å bruke missilene. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Silhuetter av Tomahawk-cruisemissiler mot solnedgangen // Shutterstock