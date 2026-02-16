Zelenskij sier USA altfor ofte ber Ukraina om innrømmelser, men ikke Russland

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa lørdag at USA altfor ofte ber Ukraina, og ikke Russland, om innrømmelser i fredsforhandlingene, samtidig som han uttrykte håp om at neste ukes USA-meklede møter i Genève vil bli "seriøse og substansielle". Han beskyldte også Moskva for å prøve å forsinke beslutninger ved å bytte ut sin forhandlingsleder.

Genèvesamtalene, som etter planen skal finne sted tirsdag og onsdag, vil involvere ukrainske, russiske og amerikanske delegasjoner. Zelenskij etterlyste større press på Russland gjennom strengere sanksjoner og økte våpenleveranser, og understreket at Ukraina allerede hadde inngått betydelige kompromisser, samtidig som han etterlyste klarhet i hva Russland var villig til å tilby.

Volodymyr Zelenskij // Shutterstock

Russland vil bli representert av president Putins rådgiver Vladimir Medinskij, som erstatter den tidligere forhandlingslederen, et trekk Zelenskij antydet var en uthalingstaktikk. Landtvister, særlig om Donetsk øst i landet, er fortsatt det største hinderet, og Kiev avviser russiske krav om å avstå territorium.

Zelenskij kritiserte også Europas fravær fra forhandlingene og oppfordret USA til å fortsette å engasjere seg til tross for innenrikspolitisk press, samtidig som han etterlyste overvåking av våpenhvilen, fangeutvekslinger og internasjonal involvering i sikkerheten etter krigen, inkludert mulig utplassering av franske og britiske tropper...