Zelenskij sier USA overser samarbeidet mellom Russland og Iran og stoler for mye på Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har medvirket i en ny podcast (The Rest is Politics), der han blant annet sier at USA har ignorert bevis på at Russland har hjulpet Iran med å angripe amerikanske baser i Midtøsten fordi de "stoler på" Vladimir Putin. Zelensky sier at russiske satellitter har kartlagt kritisk energiinfrastruktur i Gulfstatene og Israel, samt amerikanske militærbaser, og at de deretter har delt denne informasjonen med Teheran for å hjelpe til med angrep.

Han kritiserer Trump-administrasjonens forhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, for å ha tilbrakt for mye tid med Putin og for ikke å ha forstått Russlands intensjoner. Zelensky beskriver også den amerikanske visepresidenten JD Vances nylige besøk i Budapest for å støtte den ungarske lederen Viktor Orbán som "ikke hjelpsomt", og understreker at han ikke ville blande seg inn i Ungarns valg.

Til slutt oppfordrer Zelensky Europa til å styrke sitt militære samarbeid med Ukraina, Storbritannia, Tyrkia og Norge, og advarer om at Europa ikke kan matche Russlands militære makt uten en slik blokk. "Uten Ukraina og Tyrkia vil Europa ikke ha en tilsvarende hær som Russland har. Med Ukraina, Tyrkia, Norge og Storbritannia vil dere kontrollere sikkerheten på havet, ikke bare på ett hav," legger han til.