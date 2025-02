Zelenskij sier USAs forslag om sjeldne jordarter må bearbeides

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har kritisert et forslag til en avtale med USA om kritiske mineraler, og hevder at den ennå ikke er klar for godkjenning og ikke gir Ukraina tilstrekkelige fordeler.

I en tale etter et møte i Ankara understreket han at selv om han ønsker investeringer i Ukrainas naturressurser velkommen, bør landet hans få noe meningsfylt tilbake i stedet for bare å bli en leverandør av råmaterialer.

"Jeg sa at dette dokumentet ikke er klart, vi kommer ikke til å signere det. Dere må fortsette å jobbe med dette dokumentet", skal Zelenskij ha sagt til noen tyrkiske medier etter samtaler i Ankara tirsdag (via Reuters).

Avtalen, som kan gi USA tilgang til Ukrainas reserver av titan, litium og andre verdifulle mineraler, blir sett på som en del av bredere forhandlinger midt i usikkerheten om fortsatt militær bistand.

Tidspunktet for Zelenskijs kommentarer er spesielt bemerkelsesverdig, ettersom diskusjonene mellom amerikanske og russiske tjenestemenn fant sted i Riyadh uten ukrainsk representasjon, noe som skapte ytterligere bekymring for Ukrainas rolle i utformingen av sin egen fremtid.

Zelenskij insisterte på at enhver avtale må inneholde konkrete sikkerhetsforpliktelser, snarere enn vage forsikringer. Foreløpig gjenstår det å se om Washington vil endre forslaget for å imøtekomme Kyivs krav.