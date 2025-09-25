Zelenskij signaliserer at han er villig til å gå av etter krigen Den ukrainske lederen sier at hans fokus fortsatt er å få slutt på konflikten, ikke å bli gjenvalgt.

HQ Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har sagt at han er forberedt på å gå av når krigen med Russland er over, og understreker at han prioriterer fred fremfor politiske ambisjoner. I et intervju nylig forklarte han at parlamentet kan organisere valg dersom det blir våpenhvile. "Hvis vi avslutter krigen med russerne, ja, da er jeg klar til ikke å gå (til valg), for det er ikke mitt mål, valg," sa Zelenskij i et videointervju med nettstedet Axios. "Jeg ville veldig gjerne, i en veldig vanskelig periode, være sammen med landet mitt, hjelpe landet mitt. Mitt mål er å avslutte krigen." DEN HAAG, NEDERLAND - 24. JUNI 2025: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ser på generalsekretær Mark Rutte under NATO-toppmøtet 2025 på World Forum // Shutterstock