Zelenskij signaliserer beredskap for valg i krigstid etter at Trump stiller spørsmål ved ukrainsk demokrati

Zelenskij sa tirsdag at han er klar til å avholde valg innen tre måneder, og tok dermed til motmæle etter at Trump antydet at Ukraina var på vei bort fra demokratiet. "Dette er et spørsmål for folket i Ukraina, ikke for andre stater", sa Zelenskij, samtidig som han la til at han ville undersøke mulighetene for en avstemning med tanke på internasjonale bekymringer.

Zelenskij sa at Ukraina kan organisere valg i løpet av 60-90 dager hvis USA og europeiske partnere bidrar til å garantere sikkerheten i krigstid. Under unntakstilstanden er valg for tiden forbudt, og selv opposisjonelle lovgivere hevder at det ville være utrygt og politisk destabiliserende å avholde valg nå: "Det ville bare hjelpe fienden."

Store utfordringer gjenstår

Den ukrainske lederen påpeker at det fortsatt gjenstår store utfordringer, blant annet hvordan soldater, fordrevne og okkupanter skal få lov til å stemme. Han har bedt parlamentet om å foreslå juridiske løsninger og allierte om å gi råd om logistikk og beskyttelse.

Zelenskij talte da han kom tilbake fra en diplomatisk rundreise, samtidig som Washington øker presset for å få fremgang i fredsforhandlingene. Han sa at Ukraina tar sikte på å organisere et høynivåmøte med USA snart, og at landet er villig til å vurdere en våpenhvile på energiområdet dersom Russland går med på det.