Zelenskij signerer avtale om 100 Rafale-jagerfly

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij kunngjorde mandag at han hadde undertegnet en avtale med Frankrike om å anskaffe 100 Rafale-jagerfly. Avtalen, som ble bekreftet av Elysee, er en del av Ukrainas plan om å utvide sine langsiktige luftkampkapasiteter etter hvert som de russiske angrepene intensiveres, særlig i det sørøstlige Zaporizhzhia. Zelenskij sa at jetflyene vil styrke kampfly, luftforsvar og andre militære kapasiteter betydelig.

Avtalen omfatter et 10-årig strategisk luftfartsrammeverk, der noen jetfly potensielt kan komme fra eksisterende franske lagre, mens hoveddelen er en del av et langsiktig program for å øke Ukrainas flåte til 250 krigsfly, inkludert amerikanske F-16-fly og svenske Gripen-fly. Rafales-flyene vil kreve omfattende opplæring av piloter, og det forventes også ytterligere avtaler om SAMP/T-luftvernsystemer og anti-droneteknologi.

Macrons kontor beskrev denne avtalen som en måte å "stille fransk ekspertise innen våpenindustrien til tjeneste for Ukrainas forsvar" og sikre at Kiev kan svare effektivt på russisk aggresjon. Zelensky vil også møte franske produsenter, deriblant Dassault, for å utforske videre samarbeid innen kampfly- og droneutvikling.

Selv om finansieringsdetaljene fortsatt er uklare, signaliserer avtalen et stort skritt i retning av langsiktig militær støtte, som utfyller tidligere løfter om Mirage-fly og Aster 30-missiler. Frankrike og Storbritannia fremmer også en koalisjon bestående av rundt 30 land som skal stille tropper og utstyr til rådighet for Ukraina når en fredsavtale med Russland er inngått.