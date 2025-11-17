Gamereactor

Verdensnyheter

Zelenskij signerer avtale om 100 Rafale-jagerfly

Frankrike går med på langsiktig forsvarsstøtte midt i pågående russiske angrep.

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij kunngjorde mandag at han hadde undertegnet en avtale med Frankrike om å anskaffe 100 Rafale-jagerfly. Avtalen, som ble bekreftet av Elysee, er en del av Ukrainas plan om å utvide sine langsiktige luftkampkapasiteter etter hvert som de russiske angrepene intensiveres, særlig i det sørøstlige Zaporizhzhia. Zelenskij sa at jetflyene vil styrke kampfly, luftforsvar og andre militære kapasiteter betydelig.

Avtalen omfatter et 10-årig strategisk luftfartsrammeverk, der noen jetfly potensielt kan komme fra eksisterende franske lagre, mens hoveddelen er en del av et langsiktig program for å øke Ukrainas flåte til 250 krigsfly, inkludert amerikanske F-16-fly og svenske Gripen-fly. Rafales-flyene vil kreve omfattende opplæring av piloter, og det forventes også ytterligere avtaler om SAMP/T-luftvernsystemer og anti-droneteknologi.

Macrons kontor beskrev denne avtalen som en måte å "stille fransk ekspertise innen våpenindustrien til tjeneste for Ukrainas forsvar" og sikre at Kiev kan svare effektivt på russisk aggresjon. Zelensky vil også møte franske produsenter, deriblant Dassault, for å utforske videre samarbeid innen kampfly- og droneutvikling.

Selv om finansieringsdetaljene fortsatt er uklare, signaliserer avtalen et stort skritt i retning av langsiktig militær støtte, som utfyller tidligere løfter om Mirage-fly og Aster 30-missiler. Frankrike og Storbritannia fremmer også en koalisjon bestående av rundt 30 land som skal stille tropper og utstyr til rådighet for Ukraina når en fredsavtale med Russland er inngått.

Rafale jagerfly // Shutterstock

