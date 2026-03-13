Zelenskij søker støtte i Paris mens krigen i Midtøsten avleder oppmerksomheten fra Ukraina

HQ

Volodymyr Zelenskij reiser til Paris fredag for å få forsikringer om fortsatt støtte fra Vesten, ettersom den stadig mer omfattende krigen i Midtøsten trekker oppmerksomheten bort fra Ukrainas kamp mot Russland.

Konflikten som involverer Iran, har skapt bekymring i Kiev for at våpenleveranser kan bli omdirigert andre steder, særlig luftvernsystemer som Ukraina har et presserende behov for for å motvirke russiske missil- og droneangrep.

Zelenskij har advart om at Ukraina allerede står overfor en alvorlig mangel på luftvernmissiler. Gulfstatene som forsvarer seg mot iranske angrep, bruker også et stort antall avskjæringssystemer, noe som kan føre til en innstramming av de globale forsyningene og gjøre det vanskeligere for Ukrainas vestlige allierte å opprettholde den militære bistanden.

Som rapportert av en tjenestemann i det franske presidentskapet:

Hovedbudskapet med dette besøket, og dets primære formål, er å vise at ingenting - ingen krise, ingen utvikling - vil avlede vår oppmerksomhet fra Ukraina, som fortsatt er et viktig sikkerhetsspørsmål for oss. Vår støtte til Ukraina vil ikke vakle.