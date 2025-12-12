Zelenskij: Trump vil at Ukraina skal trekke seg ut av Donbas og danne en "fri økonomisk sone"

HQ

Volodymyr Zelenskij sier at Trump har foreslått at ukrainske tropper skal trekke seg ut av Donbas, og at det territoriet Kiev kontrollerer i dag skal gjøres om til en "fri økonomisk" eller demilitarisert sone. Han advarte om at planen ikke er akseptabel uten faste garantier for at russiske styrker ikke bare vil rykke inn etter en ukrainsk tilbaketrekning.

Forslaget markerer et skifte fra tidligere amerikanske forslag om at Kiev skal overlevere de gjenværende delene av Donbas direkte til Russland. Zelenskij sa at Ukraina frykter at Moskva kan utnytte sonen ved å forkle tropper som sivile, og understreket at ethvert kompromiss om territorium vil kreve godkjenning gjennom valg eller en folkeavstemning.

Trekke seg ut av Donbas og danne en "fri økonomisk sone"

Ifølge planutkastet skal Ukraina trekke seg ut av Donbas, mens frontlinjene i Kherson og Zaporizhzhia skal fryses, og Russland skal gi fra seg noen få små lommer som de kontrollerer andre steder. Zelenskij sa at Kiev har sendt et revidert svar til Washington, men at kontrollen over atomkraftverket i Zaporizjzjia fortsatt er uavklart.

Presset på Ukraina kommer samtidig som Donald Trump blir stadig mer utålmodig og oppfordrer til en rask enighet om en fredsavtale. I mellomtiden har NATOs generalsekretær, Mark Rutte, advart om at risikoen for en større europeisk krig vil øke hvis Putin får seire.

NATOs generalsekretær, Mark Rutte:

"Konflikten står for døren. Russland har brakt krigen tilbake til Europa, og vi må være forberedt på en krig av samme omfang som våre besteforeldre og oldeforeldre opplevde. Vi må være krystallklare når det gjelder trusselen. Vi er Russlands neste mål, og vi er allerede i fare."