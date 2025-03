Zelenskij: Ukraina er fullt ut forpliktet til en konstruktiv dialog med USA

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij bekreftet lørdag at landet er innstilt på en konstruktiv dialog med USA, og la dermed grunnlaget for viktige møter i Saudi-Arabia i neste uke (via Reuters).

Etter at president Donald Trumps administrasjon har frosset militær bistand og stanset etterretningsutvekslingen, står Kiev overfor et økende press for å bevise sin vilje til å forhandle frem en fred med Russland, som fortsatt okkuperer en femtedel av Ukrainas territorium.

Zelensky planlegger å møte kronprins Mohammed Bin Salman før ukrainske tjenestemenn møter sine amerikanske kolleger, noe som anses som et forsøk på å styrke Ukrainas stemme i samtaler som i økende grad har foregått uten landets tilstedeværelse.

Samtalene kommer etter et anspent møte i Det hvite hus mellom Trump og Zelenskyj, der uenighetene om fredsvilkårene kom til uttrykk i offentligheten. Foreløpig gjenstår det å se om disse møtene vil føre til meningsfulle fremskritt eller forsterke eksisterende splittelser.