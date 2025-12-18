Zelenskij: Ukraina kan bli tvunget til å redusere droneproduksjonen uten en avtale om frosne russiske midler

HQ

Ukraina kan bli tvunget til å redusere sin droneproduksjon allerede til våren hvis landet ikke klarer å sikre ny finansiering knyttet til de frosne russiske midlene, advarte president Volodymyr Zelenskij torsdag, og understreket dermed Kyivs økende økonomiske belastning etter hvert som krigen trekker ut.

I en briefing med journalister sa Zelenskij at Ukraina står overfor et budsjettunderskudd på 45-50 milliarder euro neste år, og at de pågående samtalene i Europa er avgjørende for å sikre at landet kan fortsette å finansiere sitt forsvar og sin krigsinnsats.

Droneprogrammet: Sentralt i landets strategi på slagmarken

"Jeg vet ikke hvordan dagens samtaler vil ende", sa han, og la til at situasjonen ble stadig mer presserende. Uten ytterligere finansiering vil Ukraina måtte foreta smertefulle kutt, blant annet i det raskt voksende droneprogrammet, som har blitt sentralt i landets strategi på slagmarken.

Zelenskij sa at Ukraina gjorde alt som var mulig for å få en slutt på krigen, men advarte om at det ikke var noen garanti for fremgang, særlig i lys av det han beskrev som kompromissløs retorikk fra Kreml.

Han understreket at Ukraina må forbli sterkt og i stand til å kjempe, og sa at dette krevde vedvarende økonomisk støtte fra partnere. Zelensky sa også at han hadde hatt en konstruktiv samtale med Belgias statsminister Bart De Wever, og at det var gjensidig forståelse, men la til at Ukrainas situasjon var spesielt vanskelig fordi landet utkjemper en fullskala krig.