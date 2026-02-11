Zelenskij vil utlyse valg i mai, ifølge FT

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij forbereder seg på å utlyse presidentvalg og en folkeavstemning for å ratifisere en eventuell fredsavtale med Russland 15. mai, ifølge Financial Times, som siterer ukrainske og europeiske kilder. Kunngjøringen kan komme 24. februar, som markerer at det er fire år siden starten på Russlands fullskala invasjon. Krigstilstanden forbyr for øyeblikket valg i krigstid, noe som betyr at parlamentet må vedta presserende lovendringer i mars for å tillate avstemning.

USA presser på for å få til en våpenhvile denne våren, og ser på valg som en del av rammeverket for å kunne gi de sikkerhetsgarantiene Kyiv ønsker. Zelenskij har gjentatte ganger sagt at en eventuell fredsavtale må godkjennes i en folkeavstemning, en prosess han anslår vil kreve minst 60 dagers forberedelser og stans i kamphandlingene. Det gjenstår fortsatt store hindringer, blant annet sikkerhetsrisikoer i forbindelse med pågående russiske angrep, millioner av fordrevne innbyggere, hundretusener av soldater ved fronten og rundt 20 % av ukrainsk territorium under russisk okkupasjon.

Det har allerede vært to forhandlingsrunder i De forente arabiske emirater i regi av USA, og en potensiell tredje runde er ventet i Miami. Forhandlerne rapporterer om tekniske fremskritt når det gjelder tilbaketrekking av tropper og overvåkningsmekanismer for våpenhvilen, men viktige tvister er fortsatt uløste. Det gjelder blant annet fremtiden til deler av Donbas-regionen, statusen til atomkraftverket Zaporizhzhia, begrensninger på størrelsen på Ukrainas væpnede styrker og Kievs potensielle avståelse fra NATO-medlemskap. Det er ennå ikke oppnådd noen endelig avtale...