Zelenskijs ønske under talen på julaften: Putins død? Vi ber om noe større

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij brukte julaften til å uttrykke "ukrainernes dypeste ønske etter nesten fire år med krig", og sa at mange i det stille håper på den russiske presidenten Vladimir Putins død, samtidig som de offentlig ber om fred.

Zelenskij refererte til den tradisjonelle troen på at ønsker som fremsettes på julaften, kan gå i oppfyllelse: "I dag deler vi alle én drøm. Og vi har ett ønske, for oss alle. 'Måtte han gå til grunne', kan hver og en av oss tenke for oss selv." Han nevnte ikke Putins navn direkte. "Men når vi henvender oss til Gud, ber vi selvfølgelig om noe større," la han til.

Zelenskij sa at ukrainerne til syvende og sist ber om fred, trygghet for familien og muligheten til å leve et normalt liv igjen. " Vi kjemper for det. Og vi ber for det. Og vi fortjener det, sa han, og etterlyste en fremtid der familier kan leve i harmoni og barn kan feire uten frykt.

Talen kom mens Russland fortsatte angrepene i romjulen, et mønster vi har sett siden starten på den fullskala invasjonen i 2022. Ukrainske myndigheter sa at Russland avfyrte 131 droner bare på julaften, og drepte to mennesker og skadet minst 35 i flere regioner.

Zelenskij reflekterte også over tidligere juler under krigen, og bemerket at Russland gjentatte ganger har avvist eller brutt våpenhviler i løpet av høytiden. Store rakett- og droneangrep har rammet Ukraina 1. juledag tidligere år, noe som har ført til sivile tap og omfattende skader på energiinfrastrukturen.

Talen falt sammen med fornyet diplomatisk innsats for å få slutt på konflikten. Tidligere onsdag skisserte Zelensky et 20-punkts fredsforslag som diskuteres med USA. Selv om det er oppnådd enighet om flere av punktene, er det fortsatt stor uenighet om territoriell kontroll i Øst-Ukraina og fremtiden til atomkraftverket Zaporizhzhia.

Til tross for den pågående volden avsluttet Zelenskij sin tale med en håpefull tone. " At det kan bli en seier for freden. At det kan bli oss. Og at det kan bli et Ukraina," sa han.