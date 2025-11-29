Zelenskijs øverste rådgiver trekker seg etter ransakinger i hjemmet hans

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa fredag at hans stabssjef, Andriy Yermak, har trukket seg etter at antikorrupsjonsetterforskere tidligere på dagen gjennomsøkte leiligheten hans.

Jermak, en av Zelenskijs nærmeste allierte og leder for presidentens kontor siden 2020, hadde ledet den siste runden med fredsforhandlinger med USA. Zelenskij roste hans arbeid, men sa at Ukraina "ikke har råd til distraksjoner" når landet forsøker å opprettholde USAs støtte og samtidig motstå russiske territorielle krav.

Antikorrupsjonsbyråer bekreftet at de gjennomførte etterforskningsaksjoner i Yermaks bolig som en del av en stadig mer omfattende etterforskning av en påstått bestikkelsesordning som involverer Energoatom, den statlige kjernekraftoperatøren. Flere høytstående personer, inkludert mangeårige medarbeidere av presidenten, er innblandet i saken. En av de mistenkte bakmennene, forretningsmannen Timur Mindich, forlot landet før etterforskerne forsøkte å arrestere ham.