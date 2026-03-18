Zelensky advarer Europa om å forberede seg på droneangrep fra ikke-statlige aktører: "De koster ikke lenger milliarder"

HQ

Volodymyr Zelenskij har advart om at europeiske land må forberede seg på droneangrep, ikke bare fra stater, men også fra terrorgrupper, kriminelle nettverk og ensomme aktører, ettersom teknologien blir mer tilgjengelig.

Ien tale i Storbritannia sa Zelensky at masseangrep ikke lenger er begrenset til mektige regjeringer som Vladimir Putin, ettersom billigere og mer avanserte droner gjør slike kapasiteter allment tilgjengelige. Han pekte på Russlands bruk av iransk-designede droner i Ukraina som et eksempel på hvor raskt trusselen utvikler seg.

Den ukrainske presidenten knyttet også risikoen til bredere geopolitiske spenninger, og hevdet at samarbeidet mellom Russland og Iran fremskynder spredningen av militær teknologi. Han oppfordrer derfor Europa til å styrke forsvaret sitt, og advarer om at fremtidige angrep kan komme fra land eller sjø og være rettet mot både militær og sivil infrastruktur.

Som han uttalte i en tale i Storbritannia:

Med spredningen av droner koster masseangrep ikke lenger milliarder. De koster langt mindre. Det er ikke lenger bare en rik galning som Putin som har råd til dette, dessverre, men selv nå får han fortsatt penger etter hvert som hans egne sanksjoner oppheves.

Hvis ondskapen vinner, vil krigens utvikling krysse alle avstander på jorden, intet hav vil hjelpe, ingen ørken, ingen fjell ... regimene i Russland og Iran er brødre i hat, og det er derfor de er brødre i våpen. Vi ønsker ikke at noe slikt regime skal true Europa eller våre partnere.

Vi sier ikke at Russland ikke kan innovere. Det kan det, men det gjør det for å drepe, lemleste og ødelegge. Det er dette de er best på, i likhet med ayatollahene. Du kan se det i hvordan shahedene har utviklet seg fra å være blitzvåpen til droner som er raskere, mer dødelige og som allerede bruker kunstig intelligens.

Det er denne typen forsterkning vi tilbyr, og den kan snart bli nødvendig i hele Europa. Droner kan avfyres, ikke bare fra land, men også fra skip til sjøs. Slike langtrekkende angrep er ikke lenger sjeldne.