Zelensky besøker Sverige for å diskutere eksport av jagerfly

Vi har nettopp fått nyheten om at Ukrainas president Volodymyr Zelenskij reiser til Sverige for å utforske en mulig forsvarseksportavtale med statsminister Ulf Kristersson.

Besøket dreier seg om Saabs Gripen-jagerfly og annet avansert militært utstyr, noe som understreker den økende interessen for å styrke Ukrainas luftkapasitet.

Selv om ingen konkret avtale er bekreftet, gjenspeiler samtalene en langvarig dialog mellom de to landene om potensiell eksport av jetfly.

Vi vet også at ukrainske piloter allerede har testet JAS 39 Gripen-jagerflyet i Sverige, noe som baner vei for mulige fremtidige leveranser.

