Zelensky forlater G7 uten Trump-møte eller nye militære løfter fra USA

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij avsluttet sitt besøk på G7-toppmøtet med et nytt tilsagn om bistand fra Canada, men ingen ny militær støtte fra USA.



Etter at toppmøtet var avsluttet, sendte statsminister Mark Carney ut en uttalelse som oppsummerte forhandlingene: "G7-lederne uttrykte støtte til president Trumps innsats for å oppnå en rettferdig og varig fred i Ukraina", het det i uttalelsen.

"De anerkjente at Ukraina har forpliktet seg til en betingelsesløs våpenhvile, og de var enige om at Russland må gjøre det samme. G7-lederne er fast bestemt på å utforske alle muligheter for å maksimere presset på Russland, inkludert økonomiske sanksjoner."

President Donald Trump, som reiste tidlig for å ta opp den eskalerende spenningen i Midtøsten, møtte ikke Zelensky, noe som gjorde at viktige diskusjoner ikke ble avklart. Zelensky bemerket at diplomatiet vakler, og oppfordret verdens ledere til å presse Trump til mer besluttsom handling.