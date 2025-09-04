Zelensky møter allierte i Paris for sikkerhetssamtaler

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij skal tirsdag møte en gruppe europeiske og allierte ledere i Paris for å få klare forpliktelser for Kievs sikkerhet dersom det inngås en våpenhvile med Russland.

Toppmøtet, som samler ledere fra hovedsakelig Europa, men også Tyrkia, Australia og Canada, og som har både personlig og virtuell deltakelse, har som mål å ferdigstille militære støtteplaner som er utviklet i løpet av de siste månedene, selv om fremdriften avhenger av potensiell støtte fra USA.

Macron understreket at Europa er villig til å stille garantier, samtidig som embetsmennene erkjente at veien mot en varig fred er skjør. Det forventes at diskusjonene vil sende et politisk signal til Washington og klargjøre hvilke internasjonale styrker som kan bistå Ukraina og nabolandene.