Zelensky møter EU-lederne i København torsdag

Som Mette Frederiksen kunngjorde i en uttalelse i dag, reiser Ukrainas president Volodymyr Zelenskij til København på torsdag for samtaler med europeiske ledere. Han skal delta i European Political Community, en samling som samler statsoverhoder og EU-tjenestemenn, der det forventes at diskusjonene vil fokusere på sikkerhet og regionalt samarbeid. Den danske regjeringen har bekreftet at han også skal delta på en pressekonferanse sammen med statsminister Mette Frederiksen i etterkant av toppmøtet. Dette kommer etter et annet møte onsdag, der EU-lederne samlet seg bak den såkalte "dronemuren". Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!