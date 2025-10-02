Gamereactor

Verdensnyheter

Zelensky møter EU-lederne i København torsdag

Som Mette Frederiksen kunngjorde i en uttalelse i dag.

HQ

Som Mette Frederiksen kunngjorde i en uttalelse i dag, reiser Ukrainas president Volodymyr Zelenskij til København på torsdag for samtaler med europeiske ledere. Han skal delta i European Political Community, en samling som samler statsoverhoder og EU-tjenestemenn, der det forventes at diskusjonene vil fokusere på sikkerhet og regionalt samarbeid. Den danske regjeringen har bekreftet at han også skal delta på en pressekonferanse sammen med statsminister Mette Frederiksen i etterkant av toppmøtet. Dette kommer etter et annet møte onsdag, der EU-lederne samlet seg bak den såkalte "dronemuren". Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Mette Frederiksen og Volodymyr Zelensky // Shutterstock

