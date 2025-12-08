Gamereactor

Zelensky møter Starmer, Macron og Merz i London

Samtalene følger tre dager med fastlåste diskusjoner mellom Kiev og Washington i Florida.

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij møter Storbritannias Keir Starmer, Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Friedrich Merz i London i dag for å diskutere de neste stegene i krigen.

Samtalene kommer etter tre dager med diskusjoner mellom amerikanske og ukrainske delegasjoner i Florida som endte uten gjennombrudd, mens Washington presser på for å få slutt på konflikten gjennom store territoriale innrømmelser fra Kiev.

Samtalene i Florida endte uten gjennombrudd

Donald Trump økte igjen presset på Zelenskij, og antydet at den ukrainske lederen "ikke er klar" til å godkjenne det USA-støttede forslaget, og hevdet at planen ble godt mottatt av ukrainske tjenestemenn, selv om Russland offentlig avviste den.

De fire lederne er ventet til et lukket møte i Downing Street rundt lunsjtid. Zelensky vil senere reise videre til Brussel og Roma, etter at Italias Giorgia Meloni har bekreftet sitt lands støtte etter de "vilkårlige" russiske angrepene.

Zelensky møter Starmer, Macron og Merz i London
Zelensky møter Starmer, Macron og Merz // Shutterstock

