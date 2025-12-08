Zelensky møter Starmer, Macron og Merz i London

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij møter Storbritannias Keir Starmer, Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Friedrich Merz i London i dag for å diskutere de neste stegene i krigen.

Samtalene kommer etter tre dager med diskusjoner mellom amerikanske og ukrainske delegasjoner i Florida som endte uten gjennombrudd, mens Washington presser på for å få slutt på konflikten gjennom store territoriale innrømmelser fra Kiev.

Samtalene i Florida endte uten gjennombrudd

Donald Trump økte igjen presset på Zelenskij, og antydet at den ukrainske lederen "ikke er klar" til å godkjenne det USA-støttede forslaget, og hevdet at planen ble godt mottatt av ukrainske tjenestemenn, selv om Russland offentlig avviste den.

De fire lederne er ventet til et lukket møte i Downing Street rundt lunsjtid. Zelensky vil senere reise videre til Brussel og Roma, etter at Italias Giorgia Meloni har bekreftet sitt lands støtte etter de "vilkårlige" russiske angrepene.