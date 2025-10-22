Zelensky og Støre lover fortsatt støtte til Ukraina frem til 2026

HQ

Zelensky og Støre møttes i Oslo onsdag for å bekrefte Norges støtte til Ukraina, og kunngjorde planer om å forlenge både militær- og energibistanden til 2026.

Som en del av det fornyede engasjementet presenterte Norge en hjelpepakke på 1,5 milliarder kroner (135 millioner dollar) som skal sikre Ukraina strøm og varme i vintermånedene.

"Vi er veldig takknemlige overfor dere, det norske folk, for at dere redder livene til vårt folk", sa Zelenskij under en felles pressekonferanse, der han understreket den pågående trusselen fra Russland.

"Vi forsvarer oss med luftvernsystemer, helikoptre, F-16-fly og andre midler, men dette er aldri nok. Vi er takknemlige for støtten, og vi har diskutert en fortsettelse i 2026."

Støre understreket Norges forpliktelse til langsiktig militær og humanitær bistand, og la til at den koordinerte diplomatiske innsatsen ville fortsette. Han skal etter planen møte Zelensky igjen fredag under "koalisjonen av villige"-møtet i London.

"Ukraina står overfor nok en vanskelig vinter, og tilgangen til elektrisitet er ustabil," sa Støre. "Gjennom vårt samarbeid med EU har vi som mål å sikre pålitelig strøm og varme til ukrainske husholdninger, bedrifter og institusjoner."

Norges utenriksminister Espen Barth Eide understreket hvor viktig energisikkerhet er for Ukrainas motstandskraft. "Ved å samarbeide tett med EU sørger vi for at denne støtten bidrar direkte til Ukrainas energistabilitet", sa han.