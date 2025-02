Zelensky presser på for en avtale med Trump og tilbyr sjeldne jordarter mot sikkerhet

HQ

I et intervju med Reuters fredag kom Ukrainas president Volodymyr Zelenskij med et strategisk utspill til Donald Trump, der han foreslo et partnerskap som ville gi USA tilgang til Ukrainas enorme forekomster av sjeldne jordarter og kritiske mineraler i bytte mot økonomisk støtte og sikkerhetsgarantier.

I et strategisk grep skreddersydd for Donald Trumps forretningsorienterte tilnærming, og med en innramming av tilbudet som en gjensidig fordelaktig avtale, fremhevet Zelenskij Ukrainas rike ressurser, inkludert titan og uran, samtidig som han advarte mot at Russland kunne gi lignende ressurser til fiendtlige nasjoner som Nord-Korea og Iran.

Ettersom russiske styrker rykker stadig dypere inn på ukrainsk territorium, er Zelenskij ivrig etter å møte Trump før USA innleder direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin, og understreker at enhver avtale om sikkerhet eller fred ikke må utelukke Ukraina fra samtalen.

Zelenskij nevnte også at diskusjonene også omfatter bruk av Ukrainas underjordiske gasslagre til å lagre amerikansk flytende naturgass, noe som vil posisjonere landet som et energiknutepunkt for Europa. Trump planlegger å møte Zelenskij personlig i neste uke, og det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.