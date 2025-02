Volodymyr Zelenskyj: Gi Ukraina atomvåpen

HQ

Ideen om atomvåpen som fredsbevarende avskrekkingsmiddel har vært mye debattert i årevis, og nå har president Volodymyr Zelenskyy fremmet et provoserende forslag for Ukrainas sikkerhet i møte med usikkerheten rundt NATO-medlemskapet.

I et intervju med den britiske tv-stasjonen Piers Morgan nylig foreslo Zelenskyj at USA kan forsyne Ukraina med atomvåpen for å beskytte landet mot russisk aggresjon, dersom NATO-medlemskap ikke er mulig med det første.

Han erkjente at Ukrainas vei til NATO kan ta år eller til og med tiår, og stilte spørsmål ved hva som ville sikre landets sikkerhet i mellomtiden. Hans svar (plan B, så å si) er atomvåpen.

Selv om Zelenskyj erkjente at militær bistand og missilsystemer kunne gi en viss støtte, hevdet han at de ikke ville være nok til å motvirke den russiske trusselen. Han foreslo at atomvåpen og missilsystemer kunne gi en mer effektiv avskrekking, slik at Ukraina kunne forsvare sin suverenitet uten å trenge NATO-medlemskap.

Presidenten påpekte også at Russlands invasjon av Ukraina var drevet av frykt for NATO-utvidelse, og antydet at hvis Ukraina forblir utenfor alliansen, må Russlands president Vladimir Putin trekke seg ut av de okkuperte områdene.

Selv om det kan diskuteres om dette var Russlands opprinnelige motivasjon, gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg, men det er klart at konseptet om at atomvåpen skaper fred gjennom avskrekking vil fortsette å være gjenstand for debatt.