Hehlerei er ulovlig overalt, men noen ganger involverer det intetanende personer som uforvarende kjøper stjålne varer gjennom plattformer som eBay. Det forhindrer imidlertid ikke Israel, som har en av verdens mest sofistikerte etterretningstjenester, fra å kjøpe stjålne varer fra Russland.

Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy, som skrev på X at nok et skip lastet med hvete stjålet fra Ukraina for tiden losser lasten sin i en av Israels havner:

"Dette er ikke - og kan ikke være - legitim virksomhet. Israelske myndigheter kan ikke være uvitende om hvilke skip som ankommer landets havner og hvilken last de har med seg."

Han mener at denne russiske oppførselen er systematisk plyndring, og påpeker at det er en ulovlig handling i henhold til israelsk lov:

"Russland beslaglegger systematisk korn på midlertidig okkupert ukrainsk jord og organiserer eksporten gjennom personer med tilknytning til okkupantene. Slike ordninger bryter med lovene i selve staten Israel."

Israel har ennå ikke kommentert saken, men Ukraina arbeider med en sanksjonspakke for å straffe alle som tjener på handelen med stjålet hvete. Zelenskyy avslutter innlegget sitt med å bemerke at Ukraina har bidratt til stabilitet i Midtøsten og forventer gjensidig respekt:

"Ukraina regner med partnerskap og gjensidig respekt med alle stater. Vi arbeider oppriktig for å styrke sikkerheten, særlig i Midtøsten-regionen. Vi forventer at israelske myndigheter respekterer Ukraina og avstår fra handlinger som undergraver våre bilaterale forbindelser."