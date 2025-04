Zelenskij krever rettferdighet for 183 000 krigsforbrytelser begått av Russland

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . President Volodymyr Zelenskij har bedt om at Russland stilles til ansvar for over 183 000 dokumenterte krigsforbrytelser som er begått siden Moskvas invasjon av Ukraina i 2022.

På treårsdagen for Russlands tilbaketrekning fra Bucha krevde Zelenskij rettferdighet for å forhindre ytterligere grusomheter, og fremhevet den pågående etterforskningen av henrettelser, voldtekter og tortur begått av russiske styrker i regionen.

Selv om Ukraina gjennomfører de fleste av disse etterforskningene lokalt, har ICC også satt i gang høyprofilerte saker. Til tross for noen tilbakeslag, blant annet kutt i utenlandsk finansiering som påvirker arbeidet med ansvarliggjøring, er Ukraina fortsatt fast bestemt på å oppnå rettferdighet.