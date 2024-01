Zendaya er tilbake i Dune 3: "Det er et ja fra meg"

HQ

Til tross for at Dune: Part Two ikke er ute på kino ennå, har det allerede vært rykter om en tredje film i serien. Regissør Denis Villeneuve kunngjorde nylig at han har skrevet ferdig manuset til filmen, og så sent som på fredag avslørte Zendaya i et intervju med Fandango at hun kunne tenke seg å komme tilbake.

"Ville vi vært med? Selvfølgelig", sa Zendaya. "Hver gang Denis ringer, er det i hvert fall et ja fra meg. Jeg er spent på å se hva som skjer. Jeg begynte på Messiah og tenkte: 'Oi, jeg spiller bare inn den første filmen. La meg bare gå tilbake til den første. Det er så mye å ta inn over seg, og jeg tror ikke det finnes noen bedre hender med mer omsorg og kjærlighet for den enn ham [Villeneuve]."

Hun fortsatte: "Når han er klar. Jeg vet at han er perfeksjonist på mange måter og ikke ønsker å dele ting med mindre han er helt klar til å gjøre det. Så [jeg] respekterer det og venter til han er klar."

Dune: Part Two kommer på kino 1. mars 2024.

Takk, The Hollywood Reporter.