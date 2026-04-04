Zendaya går i skjul etter en fullpakket 2026-plan

HQ

The DramaZendaya har vært med i flere filmer, Euphoria sesong 3, Dune: Part Three, The Odyssey, Spider-Man: Brand-New Day, potensielt til og med Avengers: Doomsday. Zendaya har et travelt, travelt år foran seg, og selv om hun allerede har filmet alle disse prosjektene, kommer presseturene sannsynligvis til å bli utrolig tettpakket også. Ikke overraskende vil stjernen forsvinne for en stund etter alt dette.

Det avslørte hun i et intervju med Fandango nylig, og sa at hun håper fansen ikke er lei av henne, for de kommer til å savne henne snart nok. "Jeg håper bare dere ikke blir lei av meg i år, for jeg skal si dere hva - jeg forsvinner for en liten stund. Jeg blir nødt til å gjemme meg en liten stund," sa hun.

Vi vet ikke hvor lenge den "lille biten" vil vare, men 29-åringen har vært booket og opptatt gjennom hele 2020-tallet, med gjennomgående sterke prestasjoner i store blockbustere og mindre filmer i tillegg. Det er kanskje en luksus få har råd til, å si at du bare ikke skal jobbe en stund, men når du har gjort så mange filmer som Zendaya har gjort, har du sannsynligvis litt overflødige penger å leve av hvis du bestemmer deg for at det er på tide med en pustepause.

Så kanskje forvent at 2027 blir et år uten noen større Zendaya-utgivelser, ettersom skuespilleren ser ut til å tilbakestille etter et fullpakket 2026.