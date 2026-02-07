Zendaya og Robert Pattinson gifter seg i første fulle titt på The Drama

HQ

Om et par måneder har produksjonsselskapet A24 premiere på sin neste etterlengtede romantiske komedie. Filmen, som er kjent som The Drama, er en kompleks film som utforsker hvordan Robert Pattinson og Zendaya forelsker seg vilt i hverandre, samtidig som de overvinner en ganske sterk innrømmelse fra sistnevnte som ser ut til å ha rystet selve grunnlaget forholdet deres var bygget på.

Etter å ha fortalt hverandre sine mørkeste og mest hjemsøkende hemmeligheter, deler Zendayas rollefigur Emma Harwood med seg av informasjon som kanskje burde ha forblitt skjult. Dette fører til en komplisert forlovelsesprosess, der paret, hovedsakelig Pattinsons Charlie Thompson, forsøker å legge den sjokkerende innrømmelsen bak seg.

The Drama har kinopremiere 3. april, og filmen er skrevet og regissert av Kristoffer Borgli fra Dream Scenario, og du kan til og med se traileren nedenfor.