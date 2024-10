Zendaya på Euphoria: Sesong 3: "Jeg vet faktisk ikke så mye om hva som skjer"

Vi har hørt veldig lite fra offisielle kilder om Euphorias tredje sesong, men det vi har sett dukke opp ofte er at serien ikke kommer til å vende tilbake til high school. Skuespillerne og rollebesetningen som fortsetter å eldes, vil ikke lenger være pålagt å portrettere tenåringer og ungdommer, ettersom showet vil hoppe fremover i tid og dreie seg om litt mer modne versjoner av karakterene.

Dette har blitt bekreftet av Rue-skuespillerinnen Zendaya i et intervju på Entertainment Weeklys The Awardist-podcast, hvor hun uttaler: "Jeg vet faktisk ikke så mye om hva som skjer. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvordan sesongen kommer til å se ut, men jeg vet at tidshoppet kommer til å skje."

Zendaya bemerket også: "Det er viktig fordi det er begrenset hvor mye high school-drama man kan takle... Og så er hun utro mot kjæresten sin igjen!'"

Noen av de tidligere ryktene rundt Euphorias tredje sesong har lekt med tanken om at Rue er gravid eller til og med at Rue blir etterforsker. Hvorvidt noen av disse konseptene vil bli en del av premissene for den faktiske sesongen gjenstår å se, men vi vil utvilsomt høre flere konkrete rykter fra og med neste år, ettersom serien forventes å starte produksjonen i januar 2025.