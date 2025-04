ZeniMax-arbeidere truer med å streike på grunn av fastlåste kontraktsforhandlinger

HQ

ZeniMax Workers United har stemt for å autorisere en streik hvis kontraktsforhandlingene med Microsoft fortsetter å stoppe. Fagforeningen består av over 300 QA-arbeidere hos morselskapet Fallout, Elder Scrolls og Doom, og ble dannet tilbake i 2023.

Ifølge en pressemelding fra fagforeningen (via GamesRadar) er mer enn 94% av medlemmene for å autorisere en streik. Selv om dette ikke indikerer at en streik er uunngåelig, viser det støtten bak en hvis den skulle finne sted, og hvor lei arbeidere ser ut til å være av deres nåværende forhold.

"Vi er ikke redde for å bruke fagforeningsmakten vår for å sikre at vi kan fortsette å lage gode spill", sier fagforeningsmedlem og senior QA-tester Skylar Hinnant. "Vi ønsker alle å jobbe. Vi håper at Microsoft vil tillate oss å gjøre det med verdighet og rettferdighet for alle ved å sikre en første kontrakt med fagforeningen vår."

"Til tross for at vi er et av verdens største selskaper, har vi hele tiden måttet kjempe for det som burde være et minimum. Å betale de ansatte en levelønn er det minste et selskap som omsetter for flere billioner dollar kan gjøre, men når det kommer til forhandlingsbordet, oppfører Microsoft seg som om vi ber om for mye," tilføyer Aubrey Litchfield, assisterende QA-tester.

Til tross for at det har gått mer enn to år siden fagforeningen ble dannet, ser det ut til at arbeiderne fortsatt kjemper for goder, anstendig lønn og nok økonomisk sikkerhet til at de kan begynne å planlegge for fremtiden.