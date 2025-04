ZeniMax avdekker første kapittel i The Elder Scrolls Onlines ekspansjonsløse fremtid

HQ

ZeniMax Online Studios kunngjorde for en stund tilbake at de fjerner The Elder Scrolls Onlines årlige utvidelsesformat til fordel for en mer sesongbasert tilnærming, alt i arbeidet med å gi fans og spillere en jevnere strøm av innhold gjennom året, i stedet for en stor mengde innhold om sommeren og deretter en dryppende mengde gjennom resten av året. Vi vet nå hvordan dette vil se ut, ettersom "2025 Content Pass" har blitt avslørt og bekrefter at spillet vil hylle begynnelsen.

Ved å holde seg til juni-utgivelseskadensen, vil TESO debutere Seasons of the Worm Cult - Part 1, som vil plukke opp og fortsette en historie som først begynte da MMO opprinnelig ble lansert i 2014. Det vil inkludere en ny sone å utforske og en annen historie å følge, og når det gjelder hva vi kan forvente, blir vi fortalt :

"Delt av den mystiske Writhing Wall, er Solstice-øya beleiret av den fryktede Worm Cult. For første gang i spillets historie fortsetter Seasons of the Worm Cult-sagaen en historie som begynte i ESO-basisspillet, selv om spillerne ikke trenger å ha fullført spillets opprinnelige historie for å ha glede av denne."

Seasons of the Worm Cult - Part 1 vil starte på PC/Mac 2. juni og deretter bli fulgt av konsollutgavene 18. juni, og fortsetter det forskjøvne utgivelsesoppsettet for TESO-innhold. Det vil være en del av 2025 Content Pass, som også inkluderer Fallen Banners fangehullspakken som nå er tilgjengelig, Writhing Wall Event som er planlagt for 3. kvartal i år og lover en "world-changing in-game event" og som vil debutere omtrent samtidig med Feast of Shadows fangehullspakken, pluss Seasons of the Worm Cult - Part 2 når den debuterer i 4. kvartal og tilbyr en soneutvidelse og historiens finale.

Når vi snakker om hva annet fans kan forvente i TESO i år, lover Writhing Wall Event følgende :

"Solverv deles i to av Writhing Wall, en gigantisk magisk barriere som Worm Cult bruker for å skjule og beskytte sine aktiviteter i øst på øya. For første gang i ESO vil Writhing Wall være i fokus for en verdensendrende samarbeidshendelse i spillet senere i år, der spillerne må gå sammen for å angripe barrieren, bryte gjennom til den andre siden og åpne døren til Seasons of the Worm Cult Part 2."

Fangehullspakkene vil tilby "to unike PvE-fangehull for fire spillere, komplett med sine egne historier, utfordringer, prestasjoner og belønninger." I tillegg til dette kan vi forvente at sommerinnholdet lanseres sammen med Update 46, som introduserer et "nytt underklassesystem som gjør det mulig for spillere å erstatte opptil to av karakterens tre klasseferdighetslinjer med de fra de andre seks klassene", og Hero's Return, som er "designet for spillere som ikke har spilt ESO på en stund, dette systemet vil fungere som den perfekte oppfriskningen for å gjøre det enkelt for spillere å komme sømløst tilbake til Tamriels verden."

