ZeniMax legger ut hva du kan forvente fra The Elder Scrolls Online i 2026

ZeniMax ZeniMax har gitt ut veikartet for 2026 for The Elder Scrolls Online og avslørt hva som vil komme til spillet i løpet av året. Veikartet fjerner det tidligere formatet, noe som betyr at det begynner med Season Zero om våren og deretter utvides til å omfatte Season One og Season Two om sommeren og høsten, og tar oss inn i vinteren igjen.

Ettersom spillet nylig gikk bort fra sin mer tradisjonelle store årlige oppdateringsstil til en hyppigere sesongmodell, er det mye som er planlagt for det kommende året, men som nevnt på veikartet er det ikke gitt noen faste datoer, da ting kan endres.

For Season Zero kan du til våren forvente en Classes & Combat -oppdatering som påvirker Dragonknight -klassen og Two-Handed Weapon -ferdighetslinjene. Utover dette vil det komme et nytt The Night Market gruppearrangement, et nytt Tamriel Tomes-kamppass, nye belønninger man kan tjene på The Gold Coast Bazaar, et PvP-progresjonssystem, nye Overland vanskelighetsgrader og flere utvidelseselementer som blir introdusert i basisspillet, inkludert Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Imperial City, og mer.

Mellom Season Zero og One kommer en ny Classes & Combat -oppdatering som retter seg mot Werewolf og legger til en visuell og balanseoppdatering og oppdatering.

Så kommer Season One i løpet av sommeren. Denne vil legge til nye historier og oppdrag til Thieves Guild og Sheogorath, introdusere Sage's Vault-systemet, legge til flertrinns kooperative verdensbegivenheter, bringe High Seas of Tamriel -begivenheten inn i spillet, legge til Crimson Veldt -prøven, og deretter avslutte med en annen Classes & Combat -oppdatering med fokus på Warden -klassen.

Til slutt i høst har vi Season Two. Denne vil begynne med en Classes & Combat -oppdatering rettet mot Sorcerer -klassen og vil deretter bli etterfulgt av The Night Market Returns gruppehendelse, Moon Hunter Keep og March of Sacrifices solo fangehull, nye store verdensbegivenheter i Skyrim, og tillegget av Greymoor til basisspillet.

Ta en titt på hele veikartet nedenfor.