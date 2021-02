ZeniMax Online jobber på flere hemmelige spillprosjekter

Du ser på Annonser

Når vi tenker på Microsofts oppkjøp av Zenimax, så tenker vi mest på hvordan dette vil endre Bethesdas strategier, men vi må ikke glemme at de også kjøper Zenimax Online, et studio som har hatt enorm suksess med The Elder Scrolls Online, som nå har fått en haug med utvidelser.

Men utover å fortsette med det spillet, så er det altså også flere hemmelige prosjekter på gang der, som også har potensiale til å være store for Microsoft. Dette er blitt avslørt via Twitter, hvor Zenimax selv har nevnt disse hemmelige prosjektene i en rekke stillingsutlysninger.

De har nå 45 åpne stillinger hos studioet, og det er på tvers av samtlige avdelinger. Noe tyder på at de er i full produksjon på enten ett eller flere av disse prosjektene, med et plutselig behov for å mye mer mannskap.