ZeniMax Online starter nytt studio i San Diego som skal lage et nytt storspill

Du ser på Annonser

Microsofts kjøp av ZeniMax forventes å gå igjennom snart, og dermed eier de alle studioets store serier, men samtidig er det også de som skal koordinere ting med ZeniMaz og gi grønt lys til utviklingen av helt nye spill.

Og her kommer et helt nytt studio inn i bildet. ZeniMax Online, som hovedsakelig fokuserer på The Elder Scrolls Online, åpner et helt nytt studio i San Diego, som skal utvikle et nytt AAA-spill, trolig med online-fokus.

Dette er blitt bekreftet av tidligere Naughty Dog-veteran Quentin Cobb, som skal jobbe der som Senior Designer. Han har skrevet følgende via Twitter:

"Jeg vil takke alle på Zenimax for den utrolig varme velkomsten da jeg er veldig glad for å bli med på dette teamet! Dette er lett det mest begeistrede jeg noen gang har vært for å jobbe på et prosjekt siden jeg begynte i bransjen tilbake i 2009."

De kommer til å hyre inn folk de kommende månedene.