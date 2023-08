Zenimax Online Studios hinter allerede om hva neste The Elder Scrolls Online-historie blir

HQ

Mens vi fortsatt nyter tiden i The Elder Scrolls Online: Necrom, etter debuten på PC og konsoller i juni, fikk vi under Gamescom 2023 i Köln muligheten til å snakke med spilldirektør Matt Firor om alt som har med TESO og Necrom å gjøre.

Som en del av intervjuet, som du kan se nedenfor, spurte vi Firor om det var noe fansen tilsynelatende har gått glipp av eller ennå ikke har oppdaget i Necrom-utvidelsen. Firor svarte at teamet på Zenimax Online Studios allerede har begynt å tease for hva som blir den neste store historien i TESO, og at det bare er å begynne å lete i spillet etter hint om nettopp dette.

På spørsmål om det er noen hemmeligheter som utviklingsteamet har gjemt bort eller gått glipp av, svarer Firor: "Bare at vi har gitt mange hint om hva den neste historien kommertil å bli. Og de er ikke nødvendigvis i dialogen. Du må faktisk grave rundt og lete. Og noen spillere har funnet noe av det, men vi har ennå ikke fått tilbakemeldinger på forumet eller Reddit eller sosiale medier om noen som har funnet ut av det. Men noen kommer til å gjøre det etter hvert."

Hvis du vil høre mer om hvordan utviklingsteamet takler FOMO (fear of missing out), og om teamet kommer til å gjøre noe spesielt for å feire det kommende tiårsjubileet for TESO, kan du ta en titt på hele intervjuet med Firor nedenfor.