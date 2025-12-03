ZeniMax Online Studios lover en fullstendig "oppdatering" av The Elder Scrolls Online's klasser

HQ

ZeniMax Online Studios The Elder Scrolls Online Studios har lovet store endringer for The Elder Scrolls Online, en omfattende overhaling som spesielt vil påvirke klassestrukturen og designfilosofien i spillet. Som bekreftet i et blogginnlegg, nevnes det at de langsiktige målene med denne oppdateringen vil være å gjøre "hver klasse levedyktig i enhver rolle" og at dette vil bety å introdusere moderniserte evner, alt formet med tilbakemeldinger fra spillere og samfunnet.

Årsaken til at denne endringen kommer, skyldes det faktum at "subclassing" for tiden er langt sterkere i spillet enn bare å følge kjerneklassefilosofien, en meta som har forårsaket "store forskjeller i individuelle ferdighetslinjedesign." ZeniMax bemerker at "ESO ble ikke bygget fra lanseringen med subclassing i tankene, og systemet fremhevet problemer med den nåværende klassens ferdighetslinjedesign som ikke tidligere var en faktor, men som er uholdbare fremover."

Når det gjelder hvordan spillet vil bli justert for å løse dette problemet, blir klasseidentiteter undersøkt på nytt med de langsiktige forslagene om at hver klasse til slutt vil være "morsom og givende" og "tematisk unik og engasjerende å spille", samtidig som den er bedre balansert, mer "variert og distinkt", og alt er bygget fra tilbakemeldinger og data fra spillere.

Ser vi på hva vi kan forvente av disse endringene, har ZeniMax delt grafikken nedenfor.

Vi kan forvente at hver klasse vil bli metodisk oppdatert, med Dragonknight som den første og deretter, i denne rekkefølgen, Warden, Sorcerer, Templar, Nightblade, Necromancer, og Arcanist. For mer informasjon om denne planen, vil det bli arrangert en oppdateringsstrøm 4. desember kl. 19:30 GMT/20:30 CET.