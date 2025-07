Zenimax Online Studios' Blackbird ble kansellert for å fokusere på Fallout

HQ

Et av prosjektene som ble rammet under Microsofts masseoppsigelser forleden uke, var Zenimax Online Studios' nettbaserte rollespill Blackbird. Det ble rapportert å være så lovende at Microsoft-ledere nesten ikke kunne slutte å spille det.

I den nyeste episoden av Xbox Two Podcast forteller Windows Central-redaktør Jez Corden oss mer om nedleggelsen og hvorfor beslutningen ble tatt. Han sier at det til slutt kom ned til at Microsoft ønsket å frigjøre flere ressurser for å fokusere på en tryggere franchise som Fallout, noe markedet for tiden skriker etter :

"Etter det jeg hørte, var det et tilfelle av avveininger, og at programmet for å utvide Fallout 5, og bare Fallout generelt, det er der de har bestemt seg for å gjøre investeringene og hvor pengene vil bli oversatt til mer av en sikker gevinst."

Det har gått mange rykter om at Bethesda jobber med en remaster av Fallout 3 på samme premisser som The Elder Scrolls IV: Oblivion, men så langt har ingenting blitt annonsert. Fallout 5 sies også å være i arbeid, men er visstnok lenger nede i rekken, og det er lett å forestille seg at det teamet kan få mer ressurser gjennom Blackbird-nedleggelsen.