ZeniMax Online Studios-veteranen Matt Firor sluttet etter 18 år på grunn av kanselleringen av Project Blackbird

Matt Firor, en ZeniMax Online Studios-veteran på 18 år, forlot selskapet nylig på grunn av kanselleringen av Project Blackbird. Sci-fi MMOet var under utvikling i syv år, og vil nå aldri se dagens lys. Selv om Firor kan forstå avgjørelsen, var det et så stort prosjekt for ham, et som han hadde ventet hele karrieren på å lage, at det føltes som om tapet av det var en indikator på å gå videre.

"Denne ideen har eksistert lenge. Og endelig var den spillbar og morsom", beskrev Firor i et intervju med MinnMax (via IdleSloth). Han kalte Project Blackbird en "savnet mulighet for meg for ZOS for Bethesda for Xbox. Jeg tror det ville ha vært et fantastisk spill, " og gikk til og med så langt som å si "verden ville sannsynligvis ha vært et bedre sted med det spillet i seg."

I intervjuet sier Firor videre at selv om han forstår hvorfor prosjektet ble kansellert, er han ikke enig i begrunnelsen. Kostnadsbesparende analyser gjorde at et spill som hadde vært under arbeid så lenge, men som ikke var i nærheten av å bli utgitt, måtte bli sett på med mistenksomhet, men det virker likevel som om alle som fikk sjansen til å spille Blackbird, elsket det.

Firors avgang kommer etter den enorme skuffelsen over å miste Project Blackbird. Han bemerket at størrelsen på selskapet skapte et stort økonomisk press, noe som betydde at han så kanselleringen av Blackbird som uunngåelig.