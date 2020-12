ZeniMax registrerer varmerket Hi-Fi Rush

Du ser på Annonser

Det virker som at vi ikke er langt fra en ny annonsering av et ZeniMax-spill. Twitter-brukeren Idle Sloth har nemlig notert at selskapet har registrert varemerket Hi-Fi Rush, like før julaften. Det listes blant annet som: "Computer game software for use with computers and video game consoles".

ZeniMax er et selskap som eier blant annet Bethesda, Id Software, Arcane, MachineGames og ZeniMax Online Studios. Vi vet ikke hvilke av disse det er som utvikler Hi-Fi Rush, ei heller når det skal vises frem, men det er i hvert fall ganske så sikkert at de har noe på gang her. Hva slags spill tror du det kan være?