ZeniMaxs kansellerte Project Blackbird vises online via lekkede opptak

Rundt midten av fjoråret bestemte Microsoft seg for å ta frem hekksaksen på Xbox, noe som førte til masseoppsigelser som rammet The Elder Scrolls Online-studioet ZeniMax spesielt hardt. Disse "umenneskelige" permitteringene førte også til kansellering av flere prosjekter, hvorav ett var Project Blackbird, et uanmeldt MMO som angivelig hadde begeistret Xbox-ledere mye.

Leaker eXtas1s (verifisert av Insider Gaming) la nylig ut en video, og ga oss vår første skikkelige titt på noen in-engine-opptak fra Blackbird. Videoen viser ikke gameplay, og ble i stedet brukt internt for å vise hvordan spillets belysning ville ha sett ut i Unreal Engine 4. Vi får glimt av en sci-fi-by, komplett med fremmede skapninger, neonlys og trikker som tøffer gjennom byens smog.

Prosjekt Blackbird var internt planlagt lansert i 2028, selv om det hadde vært under arbeid flere år tidligere. Det ble ikke oppgitt noen grunn for kanselleringen, og det kan være at vi aldri får vite hvorfor det i det hele tatt ble skrinlagt. Det er litt vanskelig å sørge over det som gikk tapt over to minutter med belysningsopptak, men det er fortsatt uheldig at vi aldri fikk se hva som begeistret folk på Xbox om Project Blackbird.