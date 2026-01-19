ZeniMaxs kansellerte Project Blackbird vises online via lekkede opptak
To minutter med opptak fra spillet har funnet veien ut på nettet etter at prosjektet ble kansellert for flere måneder siden.
Rundt midten av fjoråret bestemte Microsoft seg for å ta frem hekksaksen på Xbox, noe som førte til masseoppsigelser som rammet The Elder Scrolls Online-studioet ZeniMax spesielt hardt. Disse "umenneskelige" permitteringene førte også til kansellering av flere prosjekter, hvorav ett var Project Blackbird, et uanmeldt MMO som angivelig hadde begeistret Xbox-ledere mye.
Leaker eXtas1s (verifisert av Insider Gaming) la nylig ut en video, og ga oss vår første skikkelige titt på noen in-engine-opptak fra Blackbird. Videoen viser ikke gameplay, og ble i stedet brukt internt for å vise hvordan spillets belysning ville ha sett ut i Unreal Engine 4. Vi får glimt av en sci-fi-by, komplett med fremmede skapninger, neonlys og trikker som tøffer gjennom byens smog.
Prosjekt Blackbird var internt planlagt lansert i 2028, selv om det hadde vært under arbeid flere år tidligere. Det ble ikke oppgitt noen grunn for kanselleringen, og det kan være at vi aldri får vite hvorfor det i det hele tatt ble skrinlagt. Det er litt vanskelig å sørge over det som gikk tapt over to minutter med belysningsopptak, men det er fortsatt uheldig at vi aldri fikk se hva som begeistret folk på Xbox om Project Blackbird.